Numeri uno in rampa di lancio: Vincenzo Rindi Inviato da Lorenzo Martinelli Chi sceglie di interpretare il ruolo più atipico di tutti, quello del portiere, lo fa seguendo spesso una vera e propria vocazione. Non fa eccezione neanche stavolta…







…Vincenzo Rindi, portiere classe 2004 che in queste settimane è passato dall'Affrico all'Aquila Montevarchi.

Vincenzo inizia a giocare nel Rinascita Doccia; notato poi dal responsabile della scuola calcio del A.C. Prato Renato Galli disputa tre stagioni coi lanieri. Nella stagione 2017/18 passa all'Affrico andando a difendere la porta nella categoria Giovanissimi regionali d'Elite con i classe 2003 e collezionando qualche apparizione anche coi 2002. La passata stagione rientra coi 2004 disputando il campionato regionale girone C, perso solamente all'ultima giornata, e mettendo in mostra tutte le sue doti che lo portano al soprannome di "uomo ragno".

Dotato di struttura fisica importante e con spiccate doti di estremo difensore, viene notato dai dirigenti dell'Aquila Montevarchi che si assicurano le sue prestazioni per la prossima stagione. Al momento è aggregato alla prima squadra con la quale si sta allenando duramente per conquistare ulteriore fiducia dal Club valdarnese.











