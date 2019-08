Una fumata grigia, come si dice in gergo, quella uscita dalle stanze in cui si è riunito il Collegio di Garanzia del Coni questo pomeriggio…





…per prendere in esame il cosiddetto “caso Cerignola”, che tiene in sospeso il ripescaggio della Sinalunghese in Serie D.

Ricordiamo brevemente la situazione: il caso Cerignola è arrivato sul tavolo della Sezione controversie in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici del Collegio di Garanzia del Coni dopo che il club pugliese aveva presentato ricorso nei confronti della Federazione Italiano Gioco Calcio e della Lega Pro, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti federali ratificati dal Consiglio Federale di una settimana fa e richiedendo – contestualmente – la riammissione in Serie C (ottenuta dopo la vittoria dei play-off di Serie D girone H).

Questo pomeriggio sono state ascoltate le parti in causa; l’avvocato Di Cintio per l’Audace Cerignola e gli avvocati delle controparti Figc e Lega Serie C. Il Collegio si è preso del tempo ulteriore per decidere sui due ricorsi presentati dal club pugliese. La decisione è rinviata a lunedì 5 agosto, alle ore 11.30