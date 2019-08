Con l'uscita di scena della Vaianese dall'organico della Prima categoria è il Cubino - dopo essere stato a lungo in rampa di lancio - a spiccare il volo verso...



...un'avanzamento di categoria dalla Seconda. Si libera un ulteriore posto in quest'ultima, che viene rilevato dal Filettole. Se oggi pomeriggio dovesse verificarsi uno scenario positivo per la Sinalunghese, con la riammissione dei senesi in Serie D, a beneficiare dell'ulteriore "effetto cascata" in termini di ripescaggi sarebbe il Giov. Vinci, attualmente in organico alla Terza categoria di Firenze,