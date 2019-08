L'attesa sta per concludersi e, mentre la Sinalunghese tiene le dita incrociate, attende speranzosa la decisione che prenderà il Collegio di Garanzia del Coni che, nel primo...



...pomeriggio, emetterà il suo verdetto sul "caso-Cerignola". Il club pugliese chiede la riammissione in Serie C e, in caso di esito favorevole, libererebbe quell'ulteriore posto sul quale si trova proprio la Sinalunghese. A quel punto, in attesa di eventuali ulteriori ricorsi (stavolta di parte Figc), il club senese sarebbe virtualmente di nuovo in Serie D.