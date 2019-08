Nell’anno del suo centenario, l’Aullese si ritrova a vivere un’estate complessa e all’insegna dell’incertezza. Tutto questo a pochi mesi dall’aver assaporato la gloria, grazie all’impresa…





…dei Giovanissimi classe 2004 che hanno conquistato il primato nel campionato Giovanissimi regionali, consegnando alla società della Lunigiana le due categorie Elite, Giovanissimi appunto ed Allievi B, per la prossima stagione. Gode però del da diversi giorni del crisma dell’ufficialità la rinuncia, da parte del club neroverde, di prendere parte al torneo regionale Allievi B. Il motivo, come ci hanno spiegato i dirigenti dell’Aullese, è legata al mancato rinnovo dell’accordo di gestione del campo da gioco di Aulla. “Ci hanno messo in condizioni davvero pesanti da sostenere” – spiega il segretario Zangani – “eravamo sicuri che avremmo avuto un altro anno sportivo la gestione del nostro campo, e invece a campionato concluso il Comune ha allestito un bando di gara che abbiamo perso”. L’Aullese si è vista scavalcare infatti da una nuova società, l’A.S.D. Lunicalcio e, senza un impianto in cui svolgere la propria attività, ha chiesto e trovato ospitalità presso il Montignoso. La soluzione garantirà all’Aullese l’iscrizione al campionato Giovanissimi Elite, allestita in collaborazione con la società di Massa, ma inevitabilmente, a causa degli ostacoli logistici, sta condizionando e rendendo difficile tenere a sé i quasi 250 tesserati neroverdi. Da qui la decisione di non prendere parte al campionato Allievi B, visto anche che molti classe 2004 si sono accasati al Seravezza. Il posto dell'Aullese è stato preso dal Margine Coperta, che torna così - a distanza di un solo anno - nell'organico di uno dei quattro principali tornei Elite a livello giovanile.