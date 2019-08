Partite : Al via la fase eliminatoria della Coppa Italia Serie C Inviato da Sonia Nuzzi 4 letture ) Prenderà il via in questo fine settimana la Fase Eliminatoria di Coppa Italia Serie C 2019-2020. Dopo l’apertura tutta toscana fra Pontedera e Pianese (stasera ore 20.30), ...







...gran parte delle altre gare si svolgeranno domani e qualcuna la settimana successiva; questo il calendario completo della prima giornata. Le giornate successive verranno determinate in base ai risultati delle gare della prima giornata:



GIRONE A – Como, Gozzano, Renate

1ª giornata, 4 agosto ore 17.00: Gozzano – Renate

Riposa: Como



GIRONE B – Albinoleffe, Giana Erminio, Lecco

1ª giornata, 4 agosto ore 16.30: Giana Erminio – AlbinoLeffe

Riposa: Lecco



GIRONE C – Juventus U23, Pergolettese, Reggiana

1ª giornata, 4 agosto ore 20.30: Juventus U23 – Pergolettese

Riposa: Reggiana



GIRONE D – Pianese, Pistoiese, Pontedera

1ª giornata, 3 agosto ore 20.30: Pontedera – Pianese

Riposa: Pistoiese



GIRONE E – Cesena, Rimini, Vis Pesaro

1ª giornata, 4 agosto ore 18.30: Rimini – Cesena

Riposa: Vis Pesaro



GIRONE F – Arzignano Valchiampo, Modena, Virtus Vecomp Verona

1ª giornata, 10 agosto ore 18.00: Modena – Virtus Vecomp Verona

Riposa: Arzignano Valchiampo



GIRONE G – Fano, Gubbio, Teramo

1ª giornata, 4 agosto ore 20.30: Gubbio – Fano

Riposa: Teramo



GIRONE H – Olbia, Rieti, Ternana

1ª giornata, 4 agosto ore 20.30: Ternana – Olbia

Riposa: Rieti



GIRONE I – Avellino, Bari, Paganese

1ª giornata, 11 agosto ore 20.30: Bari – Paganese

Riposa: Avellino



GIRONE L – Sicula Leonzio, Vibonese

1ª giornata, 11 agosto ore 17.30: Vibonese – Sicula Leonzio



GIRONE M – Bisceglie, Picerno

1ª giornata, 18 agosto ore 17.00: Picerno – Bisceglie







