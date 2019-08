Quando manca ancora qualche mese per scoprire la nuova UEFA Region's Cup (il sorteggio a dicembre a Nyon), la Lega Nazionale Dilettanti ha accolto la proposta di...



...Lazio e Friuli Venezia Giulia di modificare la formula per decidere chi rappresenterà l'Italia alla prossima edizione dell’unica competizione continentale riservata al calcio non professionistico.



Rimanendo inalterato il criterio di assegnazione del pass europeo tra le ultime due vincitrici al Torneo delle Regioni nella categoria Juniores, la novità di quest’anno è rappresentata dal passaggio da uno spareggio in gara secca in campo neutro ad un confronto su 180 minuti. Già determinato l’ordine di svolgimento con l’andata nel Lazio e il match di ritorno in Friuli, mentre bisognerà aspettare ancora qualche giorno per l’ufficialità delle date.

A motivare questa scelta è l’intenzione dei due Comitati Regionali di promuovere una serie di iniziative collaterali alle partite, tra terzo tempo e scoperta del territorio, che coinvolgano atleti, famiglie e tifosi in un'autentica giornata di festa e di sport.