Comincia oggi, giovedì 1 agosto, la stagione 2019/2020 della Colligiana: a partire dalle ore 15, allo stadio “Gino Manni”, agli ordini del nuovo mister Marco Ghizzani...





... che si avvarrà della collaborazione di Federico Madau, nelle vesti di vice e preparatore atletico, di Marco Rustioni, come preparatore dei portieri, e di Mirko Lori come massofisioterapista, questi i giocatori convocati:



PORTIERI:

Federico Emanuele (1999 dal San Donato)

Ninci Matteo (2001)

Pupilli Simone (1998 dal Badesse)



DIFENSORI:

Ciolli Simone (1996 dal Poggibonsi)

De Marco Carmine (2001)

Frellicca Lorenzo (1995 dall’Orvietana)

Kwiatkowski Amedeo (2000)

Pennino Paolo (2001)

Saitta Andrea (1992)

Ticci Emiliano (1997 dal Sangimignano)



CENTROCAMPISTI:

Biagi Edoardo (1997)

Ciacci Federico (2001)

Conti Giovanni (2001)

Fiori Tommaso (1995 dal Morbio - CH)

Marangon Lorenzo (2000)

Segoni Samuele (1999 fp dal Jolly Montemurlo)

Sireno Alessio (1987 dalla Pecciolese)

Vigni Leonardo (2001)

Vinciguerra Michele (2000)



ATTACCANTI:

Carlotti Matteo (2001 dal Gavorrano)

Esposito Antonio (2000 dal Siena)

Gennari Andrea (2001)

Iaquinandi Vincenzo (1995 dalla Lastrigiana)

Mercadante Giuseppe (2002 dal Mazzola Valdarbia)

Molinari Schoon (1999 dal Grosseto)



Tra i convocati figurano anche Lorenzo Marangon (26 presenze con 2 gol nello scorso campionato) e Tommaso Fiori (che nelle ultime stagioni ha indossato la casacca del Morbio, squadra del Canton Ticino, nella Serie C svizzera ) la cui riconferma e il cui tesseramento devono ancora essere formalizzati.



Queste le amichevoli precampionato in programma:

Giovedì 8 agosto - ore 17,00 - a Scandicci: Sandicci - Colligiana

Domenica 11 agosto - ore 20,30 - a Colle Val d’Elsa: Colligiana- Grosseto

Mercoledì 14 agosto – ore 17,00 – a Castelfiorentino: Castelfiorentino- Colligiana

Mercoledì 21 agosto: da definire

Sabato 24 agosto – ore 17,00 – a Volterra: Volterrana – Colligiana



fonte: www.notiziariocalcio.com