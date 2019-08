Calcio femminile : L'organico Serie C fra rinunce, ricorsi e ripescaggi Inviato da Sonia Nuzzi 7 letture ) Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi mercoledì a Roma, ha deliberato in ordine alle ammissioni ai campionati di Serie C femminile. Hanno formulato espressa rinuncia...





... Romagnano e Forlì, mentre Genoa Women e Picchi San Giacomo non hanno presentato domanda d’iscrizione al prossimo campionato. Sono stati accolti i ricorsi di Permac Vittorio Veneto, Sassari Torres, Femminile Juventus Torino, Femminile Riccione, Real Meda, Venezia FC Femminile, Biellese, Gordige e Canelli, quest’ultima tra le non aventi diritto.

A completamento dell’organico, composto da 56 società, il consiglio LND ha disposto il ripescaggio di Imolese FM, Speranza, Isera, Accademia Spal, Giovani Granata Monsummano, Atletico Oristano, Brescia Calcio Femminile, CF Pistoiese, CF Caprera oltre alla già citata Canelli.

Infine, in ragione del ripescaggio al campionato di serie B di Riozzese e Permac Vittorio Veneto, si procederà alla riapertura dei termini per ulteriori ripescaggi ad eventuale completamento dell’organico del campionato di Serie C 2019/2020.







