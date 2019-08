Domani (venerdì 2 agosto) alle ore 15.30 il Consiglio di Garanzia del Coni deciderà sul ripescaggio in sovrannumero dell’Audace Cerignola in serie C. Diretta interessata la ...





...Sinalunghese e tutte le squadre della nostra regione che potrebbero venire ripescate nelle categorie superiori.



SERIE D

In caso di ripescaggio dell’Audace Cerignola, salvo un ricorso della Figc al Tar, Sinalunghese subito in serie D.



ECCELLENZA

Nel caso del ripescaggio della Sinalunghese, Lampo in Eccellenza.



PROMOZIONE

Saline in Promozione nel caso della riammissione della Sinalunghese.



PRIMA CATEGORIA

Lo Staggia, che precede il San Giusto Le Bagnese nella classifica meritocratica, sale in Prima Categoria in caso di ripescaggio della Sinalunghese.



SECONDA CATEGORIA

Per il posto lasciato libero dal Cubino, ecco chi ha diritto alla Seconda. Si può aggiungere un altro posto in caso della riammissione della Sinalunghese: 1) Tosi, 2) Filecchio Fratres, 3) Petroio, 4) Filettole, 5) R.Castiglione Pescaia, 6) Giovani Vinci, 7) San Felice, 8) New Rosignano.



JUNIORES REGIONALI

Se la Sinalunghese va in D, il posto è del Lebowski.



ALLIEVI B REGIONALI

Il Margine Coperta fa il regionale e sostituisce la rinunciataria Aullese.



Alessio Facchini