Varie : Beach Soccer, da domani al via l'ultima tappa! Inviato da Sonia Nuzzi 7 letture ) Si avvicina la quarta e ultima tappa stagionale del campionato di Beach Soccer 2019. Da venerdì 2 a domenica 4 infatti, le squadre della Poule Scudetto si affronteranno a...





...Giugliano in Campania per la 7ª, 8ª e 9ª giornata, che promuoveranno le prime 7 squadre alla Fase Finale, prevista per la settimana successiva (9, 10 e 11 agosto) a Catania. Già nota l’ottava squadra qualificata ai playoff, si tratta della Società Sicilia BS, che ha vinto la Poule Promozione e guadagnato la partecipazione alla Poule Scudetto 2020.



La tappa di Giugliano sarà un vero e proprio evento mediatico con ben sei partite che saranno illuminate dai riflettori delle telecamere. Due sfide saranno trasmesse in prima serata su Sky Football lunedì 5 agosto a partire dalle ore 21, si tratta di Viareggio-Happy Car Samb e Napoli - Terracina. Quattro gare in diretta streaming sulla pagina Fabebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (Facebook.com/LegaDilettanti), sulla piattaforma web della LND My Cujoo e sul sito ufficiale beachsoccer.lnd.it. Si tratta della partite di sabato Palazzolo-Ecosistem Cz (ore 13), GLS Due Mari-Canalicchio Ct (14.15), Terracina-Catania(16.45) e della finale femminile in programma domenica alle 18.00.

Saranno poi i social network ad offrire ai partecipanti e a tutti gli appassionati tantissimi contenuti in tempo reale. Chi seguirà il torneo potrà connettersi, informarsi e socializzare in modo semplice ed efficace. Le clip più divertenti e le foto più suggestive saranno pubblicate sull'account instagram.com/legadilettanti. Su Twitter i followers, digitando l’hashtag ufficiale della manifestazione #SerieABeachSoccer, potranno seguire l’evento in tempo reale. Sul sito web ufficiale beachsoccer.lnd.it ci sarà spazio per gli approfondimenti, news, commenti della giornata, risultati, marcatori delle partite e le classifiche aggiornate.

Questo il programma dettagliato delle ultime tre giornate:



7ª giornata – venerdì 2 agosto

Ore 13.00: CANALICCHIO CT – HAPPY CAR SAMBENEDETTESE

Ore 14.15: PISA BS – ECOSISTEM CATANZARO

Ore 15.30: CATANIA BS – GLS DUE MARI

Ore 16.45: TERRACINA BS – VIAREGGIO BS

Ore 18.00: NAPOLI BS – SPORT CLUB PALAZZOLO



8ª giornata – sabato 3 agosto

Ore 13.00: SPORT CLUB PALAZZOLO - ECOSISTEM CATANZARO

Ore 14.15: GLS DUE MARI – CANALICCHIO CT

Ore 15.30: PISA BS – HAPPY CAR SAMBENEDETTESE

Ore 16.45: TERRACINA BS – CATANIA BS

Ore 18.00: NAPOLI BS – VIAREGGIO BS



9ª giornata – domenica 4 agosto

Ore 10.30: ECOSISTEM CATANZARO - CATANIA BS

Ore 11.45: GLS DUE MARI – PISA BS

Ore 14.15: SPORT CLUB PALAZZOLO - CANALICCHIO CT

Ore 15.30: VIAREGGIO BS - HAPPY CAR SAMBENEDETTESE

Ore 16.45: NAPOLI BS – TERRACINA BS



Questa la classifica prima dell’ultima tornata di gare:

VIAREGGIO punti 17

HAPPY CAR SAMBENEDETTESE p. 15

CATANIA p.12

PISA BS p. 9

TERRACINA BS p. 9

NAPOLI p. 8

SPORT PALAZZOLO p. 8

ECOSISTEM CZ p. 6

GLS DUE MARI p.0

CANALICCHIO CT p. 0



N.B.: Viareggio ed Happy Car Samb già qualificate ai playoff







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 1 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 1



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli