Dopo un inizio estate difficile e pieno di incognite, a sorpresa, nei giorni scorsi, la Lucchese si è iscritta alla prossima Serie D. Come si legge sul profilo Instagram…





... “La società ha completato tutti gli adempimenti necessari per iscrivere la squadra al maggior campionato dilettantistico.

L’organigramma societario e lo staff tecnico sono composti da molti ex rossoneri. Il presidente sarà Bruno Russo, direttore sportivo Daniele Deoma, l’allenatore sarà Francesco Monaco, il suo vice Eupremio Carruezzo, il preparatore atletico Riccardo Guidi, il preparatore dei portieri Giuseppe Di Masi. Il collaboratore tecnico sarà Gabriele Baraldi, il medico Adolfo Tambellini e il massaggiatore Alvaro Vannucchi.

Da lunedì prossimo, 5 agosto, prenderanno il via gli allenamenti con molti ragazzi in prova; il campionato comincerà il 1° settembre, quindi si prospetta un mese molto intenso per la società rossonera.”