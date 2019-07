Serie D : Pavia out, altro passo verso il ripescaggio della Sinalunghese Inviato da Lorenzo Martinelli 133 letture ) In attesa di una comunicazione ufficiale, sembra comunque cosa certa il pronunciamento negativo da parte del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti in merito al caso…





…Pavia. Se confermata, l’esclusione del club lombardo dalla prossima Serie D avvicina di un’altra lunghezza allo sperato traguardo del ripescaggio la Sinalunghese.

I senesi scalerebbero in questo modo al primo posto utile in graduatoria che garantisce un posto in D. Prossima tappa quella di venerdì 2 agosto, quando il Collegio di Garanzia del Coni emetterà il suo verdetto sul Cerignola. Se anche in questo caso il pronunciamento portasse a liberare un altro posto, la Sinalunghese sarebbe virtualmente ripescata in Serie D, anche se dovrà attendere eventuale ulteriori ricorsi dalle parti in causa (la Federazione, a questo punto, nello specifico).









