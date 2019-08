Con un apposito comunicato stampa sul portale violachannel.tv, la Fiorentina ha ufficializzato l'intero organigramma tecnico per la stagione 2019/2020.





Spiccano i nomi di due indimenticati ex viola, che entrano a far parte dell’organico tecnico. Ma andiamo per ordine.



Conferma ovviamente per la Primavera, dopo la vittoria della Coppa Italia della scorsa stagione, con Emiliano Bigica alla guida. La Fiorentina disputerà il primo campionato Under 18 Serie A e B con Alberto Aquilani come allenatore. L’Under 17 viola sarà affidata a Matteo Fazzini, mentre l'Under 16 sarà guidata da Marco Donadel. Chiusura con l'Under 15, dove alla guida ci sarà Mirko Mazzantini.



ORGANIGRAMMA TECNICO 2019/2020



PRIMAVERA 1 TIM: Emiliano Bigica

UNDER 18 SERIE A-B: Alberto Aquilani

UNDER 17 SERIE A-B: Matteo Fazzini

UNDER 16 SERIE A-B: Marco Donadel

UNDER 15 SERIE A-B: Mirko Mazzantini



Nei prossimi giorni su questo sito i quadri tecnici di tutte le società.