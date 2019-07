Sono stati ufficializzati i tecnici delle rispettive Nazionali giovanili dalla Figc. Con Nicolato salito all'Under 21 e con Daniele Franceschini, che sale anch'egli prendendo...





... la guida dell'Italia Under 20, la prima vera novità arriva dalla panchina della Nazionale Under 19, dove siederà Alberto Bollini, ex tecnico di Modena, Sampdoria, Fiorentina e Lazio, dove con la Primavera ha vinto l'ultimo Scudetto di categoria. Italia Under 18 affidata a Carmine Nunziata, che ad ottobre sarà atteso dal Mondiale di categoria in Brasile. Italia Under 17 affidata quindi a Daniele Zoratto, mentre l'altra novità è per quanto riguarda l'Under 16 azzurra, con Bernardo Corradi alla guida. Chiusura con Patrizia Panico per l'Under 15.



FIGC: ORGANIGRAMMA TECNICO 2019/2020



ITALIA UNDER 20: Daniele Franceschini

ITALIA UNDER 19: Alberto Bollini

ITALIA UNDER 18: Carmine Nunziata

ITALIA UNDER 17: Daniele Zoratto

ITALIA UNDER 16: Bernardo Corradi

ITALIA UNDER 15: Patrizia Panico