Dovrà pazientare ancora un po' la Sinalunghese per conoscere il suo destino nella prossima stagione sportiva, che scatterà dai nastri di partenza a settembre. Domani – mercoledì 31 luglio –...







... il Consiglio Direttivo della Lega Nazionali Dilettanti deciderà sull’ammissione o meno del Pavia in Serie D. Venerdì 2 agosto invece, alle 15.30, il Collegio di Garanzia del Coni si pronuncerà sul reclamo del Cerignola che chiede di essere riammesso in sovrannumero in Serie C. La formazione senese – e, a cascata, altre squadre toscane - tengono le dita incrociate sperando in una risoluzione in loro favore di entrambi i casi.