Calcio femminile : Non si ferma il mercato della Florentia S.Gimignano Inviato da Sonia Nuzzi 4 letture ) Proseguono gli arrivi nella rosa della Florentia San Gimignano: ultimi (per ora…) quelli di Melania Martinovic, Claudia Natali e Giulia Bursi, ma non mancano neppure le...



...conferme importanti, come quella di Giulia Orlandi, cuore ed esperienza per il centrocampo rosso-bianco-nero-verde.



Melania Martinovic, la Florentia San Gimignano ha il suo bomber!

Melania Martinovic arriva alla Florentia San Gimignano: l’attaccante ex Mozzanica e Sassuolo era oggetto di mercato per diverse società, ma ha scelto di sposare il progetto del Presidente Becagli. Martinovic, romana, classe ‘93, è un’attaccante completa: grazie al suo fisico segna e fa segnare, giocando molto anche per la squadra. Nell’ultima stagione ha vestito le maglie di Sassuolo e Mozzanica, ed è proprio con le nerazzurre allenate da Mister Ardito con cui ha giocato la seconda parte di stagione realizzando 4 reti, che si è rivista la vera Melania Martinovic, una giocatrice in grado di segnare 12 reti in 19 presenze al suo primo anno in Serie A con la casacca della Res Roma.

Martinovic è un altro tassello importante per l’attacco neroverde, una giocatrice nel pieno della sua carriera che conosce bene Mister Ardito e arriva da un finale di stagione in crescendo e che potrà vivere da protagonista il prossimo campionato con la maglia della Florentia San Gimignano.



Claudia Natali, una 2000 per il centrocampo neroverde

Claudia Natali, classe 2000, centrocampista, arriva direttamente dalla Primavera dell’As Roma con cui ha giocato l’ultima finale del Campionato di categoria persa contro l’Inter ai rigori.

Claudia, giocatrice grintosa, tecnica e combattiva - non per niente il suo idolo è Julie Erts, centrocampista statunitense fresca vincitrice dei Mondiali - ha vinto tutto a livello giovanile: a 11 anni inizia in una squadra maschile del suo paese, l’A.S.D. Accordia, ma dopo soli due mesi viene contattata dalla S.S Lazio dove diventa capitano e gioca tre stagioni dal 2011 al 2014. Passa alla Res Roma e vive 4 anni indimenticabili vincendo un campionato giovanissime regionale (da capocannoniere) e 3 scudetti Primavera nazionali consecutivi da assoluta protagonista. Proprio con la Res Roma esordisce a 16 anni in Serie A nel 2017 e ora, dopo l’ultima stagione passata alla Primavera dell’AS Roma, è pronta a rilanciarsi nella massima serie con la maglia della Florentia San Gimignano.



Giulia Bursi, la difesa neroverde si tinge di azzurro

Giulia Bursi, classe ‘96, difensore, arriva al Florentia San Gimignano dopo aver sempre giocato in Emilia con le maglie della Reggiana e del Sassuolo. Difensore duttile, può giocare sia nella difesa a 3 che in quella a 4, e proprio per le sue capacità tecnico-tattiche è stata convocata anche dal CT della Nazionale Milena Bertolini: con la maglia azzurra ha collezionato 3 presenze, tutte nel 2019 in amichevole contro il Galles e alla Cyprus Cup in preparazione del Mondiale.

Bursi, che continuerà a difendere i colori neroverdi ma questa volta del Florentia San Gimignano, è un acquisto importante per la difesa di Mister Ardito e delinea sempre di più lo scacchiere della squadra del Presidente Becagli.









