Partite : Serie C, anticipato il derby toscano di Coppa Italia Inviato da Sonia Nuzzi 12 letture ) Comincia in anticipo la stagione ufficiale 2019/20 di Pianese e Pontedera. Infatti, a seguito degli accordi intercorsi fra le due società, la partita di Coppa Italia di Lega Pro...



...valida per il primo turno della manifestazione, fra Pontedera e Pianese, è stata anticipata a sabato 3 agosto con calcio d'inizio fissato per le ore 20.30, allo stadio "Ettore Mannucci" di Pontedera.



La partita sarà arbitrata dal signor Davide Di Marco di Ciampino, coadiuvato da Matteo Pressato e Franco Iacovacci di Latina.



Grande attesa per la Pianese e i suoi tifosi, per il debutto ufficiale tra i professionisti, dopo la trionfale e stratosferica promozione in Lega Pro della scorsa annata. Per la società del Presidentissimo Maurizio Sani e del Direttore Generale Renato Vagaggini, quella di sabato, sarà sicuramente una giornata che regalerà grandi emozioni, orgoglio e passione per essere riusciti nell’impresa di portare un piccolo paese come Piancastagnaio tra i grandi palcoscenici del calcio italiano e per continuare a scrivere pagine storiche, incredibili e uniche che la Pianese è riuscita a regalare ai propri tifosi in questi ultimi anni.







