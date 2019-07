La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato l’elenco delle Società vincenti il Premio di Valorizzazione dei giovani calciatori per ciascuno dei gironi dei campionati di Eccellenza...



... e Promozione al termine della stagione sportiva 2018/2019 ed in base alla comunicazioni fornite dai rispettivi Comitati Regionali di appartenenza.





“La Lega Nazionale Dilettanti deve sostenere le attività sul territorio con azioni concrete – ha commentato il presidente Cosimo Sibilia – il premio di valorizzazione dei giovani ha una doppia funzione virtuosa: da un lato incentiva i club nella cura dei vivai, dall’altro li sostiene con un riconoscimento di natura economica”.



I premi, pari a 12mila euro per i club di Eccellenza e 9mila per quelli di Promozione (in via di definizione solo la vincente del girone B di Promozione dell’Abruzzo), sono stati assegnati alle Società prime classificate nell’apposita graduatoria. Come disposto nei Comunicati Ufficiali 200 del 28 dicembre 2018 e 209 del 31 gennaio 2019, il riconoscimento dei premi andrà ai sodalizi, interessati dal progetto di valorizzazione, che abbiano fatto ricorso ad un numero maggiore di “giovani calciatori” in aggiunta a quelli già previsti dagli obblighi di ciascun Comitato Regionale, compresi anche quelli eventualmente eccedenti il numero minimo stabilito dalla LND (e che prevede l'impiego di due calciatori, di cui uno nato dall’1/1/1999 in poi e uno nato dall’1/1/2000 in poi). I premi saranno corrisposti alle Società vincitrici a condizione che le stesse adempiano regolarmente all’iscrizione al campionato di competenza per la stagione sportiva 2019/2020.



ECCELLENZA

Abruzzo: Alba Adriatica

Basilicata: Real Metapontino

Calabria: Paolana

Campania: Monte Procida, Agropoli

Emilia Romagna: Bagnolese, Calcio Castrocaro

Friuli Venezia Giulia: Manzanese

Lazio: Villalba Ocres Moca, Pro Calcio Tor Sapienza

Liguria: Molassana Boero

Lombardia: Verbano, Calvairate, San Lazzaro

Marche: Atletico Alma

Molise: Bojano

Piemonte Valle d’Aosta: Pro Eureka, Saluzzo

Puglia: FC Otranto

Sardegna: Arbus Calcio

Sicilia: Mazara, Camaro 1969

Toscana: Castelnuovo Garfagnana, Rignanese

Umbria: Assisi Subasio

Veneto: Montecchio Maggiore, Union Pro 1928

CPA Trento / CPA Bolzano: Tramin Fussball



PROMOZIONE

Abruzzo: Nuova Santegidiese (girone A), da definire (girone B)

Basilicata: Santarcangiolese

Calabria: Rossanese, Africo

Campania: Galazia, Puteolana, Baiano, Calpazio

Emilia Romagna: Carignano, Castellarano, Sesto Imolese, Tropical Coriano

Friuli Venezia Giulia: Prata Falchi Visinale, Ol3

Lazio: Montefiascone, Cantalice, Pescatori Ostia, Anitrella

Liguria: Serra Riccò, Goliardicapolis

Lombardia: Besnatese, Vibe Ronchese, Forza e Costanza, Sporting Club, Paullese, Accademia Calcio Vittuone

Marche: Valfoglia, Potenza Picena

Molise: Castel di Sangro

Piemonte Valle d’Aosta: Sparta Novara, Charvensod, Grugliasco, Scuola Calcio

Puglia: Noicattaro, Atletico Aradeo

Sardegna: Monteponi Iglesias, Usinese

Sicilia: Kamarat, Sinagra, Città di Misterbianco, RG

Toscana: Lammari, Sporting Club Asta, Forcoli Val d’Era

Umbria: San Marco Juventina, Amerina

Veneto: Polisportiva Virtus, Rosà, Azzurra Due Carrare, Favaro

CPA Trento: Sacco San Giorgio

CPA Bolzano: Bozner