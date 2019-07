Varie : Beach Soccer - Sconfitta Azzurra che non fa male... Inviato da Sonia Nuzzi 15 letture ) Il traguardo più importante è raggiunto. L’Italia del beach soccer sarà al Mondiale 2019! In Paraguay, alla fine di novembre, il CT Emiliano Del Duca e i suoi uomini...



... dovranno difendere l’azzurro nella massima competizione continentale. Per l’Italia è l’ottava partecipazione: mancano all’appello solo le edizioni del 2005 (la prima sotto l’egida della FIFA) e del 2013, due anni dopo il Mondiale organizzato in Italia, in quel di Ravenna. Ma nella finale del FIFA Qualifier di Mosca a dominare sono i padroni di casa, che sembrano essere tornati ai livelli stratosferici di un tempo. Primi nella fase eliminatoria e primi nel round robin. Il team di Mikhail Likhachev è inarrestabile, anche dall’Italia, che nella finale dell’evento moscovita chiude con il passivo di 7-1. Peccato per due i due senatori dell’Italbeach: Del Mestre che festeggiava 200 presenze tra i pali mentre Palmacci otteneva il record di caps, arrivando a quota 250. Restando in tema di numeri, quella con la Russia è la sfida numero 22. L’Italia non perdeva da 2017, ma con la sconfitta di sabato le vittorie azzurre rimangono sette, le ultime tre di fila.

“Questa partita sbagliata non macchia la prestazione della squadra in questo torneo - ha commentato il CT Del Duca- torniamo a casa con il sorriso e con la consapevolezza di essere una grande squadra. Oggi siamo rimasti in hotel… capitano queste partite e mi dispiace perché questa era la gara che assegnava il trofeo. Ma questa resta una grande squadra. In Paraguay daremo del filo da torcere a tutti”.



“La partita è andata male - è stato il commento del capitano azzurro Francesco Corosiniti - loro sono stati superiori per tutti e tre i tempi, non solo con noi, ma contro tutti gli avversari in questo torneo. Hanno avuto un ritmo superiore ma anche motivazioni superiori, dal momento che giocavano in casa. Però è la prima partita che perdiamo sul campo. La qualificazione l’abbiamo raggiunta ed era quello per cui eravamo qui. Perdere fa sempre male, ma l’obiettivo è stato centrato, Quindi va bene così”.

“Peccato per la prestazione di oggi - è stato il commento del team manager e componente del Dipartimento Beach Soccer LND Ferdinando Arcopinto - siamo i Campioni d’Europa in carica, abbiamo divertito, abbiamo sofferto, lottato, e alla fine ci siamo presi ciò che a Minsk ci avevano tolto. L’Italia si conferma ai massimi livelli nel beach soccer e conquista il pass per il Mondiale in Paraguay. Faccio i complimenti a tutti: giocatori, allenatore e staff. Sempre uniti, unica forza!”



ITALIA-RUSSIA 1-7 (0-3; 1-3; 0-1)

Reti: 1’pt Krasheninnikov (R), 8’pt Paporotnyi (R), 11’pt Shakrin (R); 2’st Chuzhkov (R); 7’st Zemskov (R), 8’st Paporotnyi (R), 8’st Gori (I); 3’tt Zemskov (R)









Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 1 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 1



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli