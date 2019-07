Non sarà un Consiglio Federale tranquillo quello convocato oggi per il presidente Giuseppe Gravina e per il presidente della serie C Antonio Ghirelli. La Lnd e il vicepresidente federale...



... Cosimo Sibilia sono pronti a dare battaglia sull’esclusione dalla Serie C dell’Audace Cerignola. Il patto Gravina – Sibilia, incrinato dalle nomine della giustizia sportiva, si è già rotto? E cosa rischia il presidente della C Antonio Ghirelli? Questo pomeriggio ne sapremo di più. A Sinalunga e in mezza Toscana, si spera. L’ultima parola al Collegio di Garanzia del Coni ma l’aria che tira potrebbe portare ad un clamoroso colpo di scena.



Alessio Facchini