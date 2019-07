Con tante scuse ai colleghi e a tutti gli utenti, voglio precisare una notizia da me fornita e riguardante il campionato Allievi B. Il posto dell’Aullese rinunciataria nel girone di merito tocca al....



Margine Coperta e non alla Bellaria Cappuccini. Probabilmente è un regolamento da cambiare e che non segue i dettami degli altri campionati giovanili ma è così. Sono “favorite” le squadre che prendono parte al Merito nei Giovanissimi e che possono arrivare anche nelle ultime posizioni; non le altre che prendono parte ai gironi B – C – D e che si qualificano in seconda posizione. Il regolamento degli Allievi B parla chiaro (da cambiare?). Con tante scuse anche e soprattutto alla Bellaria Cappuccini, tutto ciò era doveroso da parte mia.

Alessio Facchini