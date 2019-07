Si mette male per la Sinalunghese e per tutte quelle squadre toscane (Lampo e Saline in “primis”) che potevano guadagnare la categoria superiore in caso di ripescaggio della squadra senese in...



...serie D. Sono quattro (numero pari) le squadre che parteciperanno in sovrannumero alla Serie D: Palermo, Foggia, Lucchese e Arzachena. Non si è concretizzato il dispari che avrebbe assicurato un posto in più. Così mercoledì prossimo il Consiglio Federale deciderà sulla quasi sicura espulsione del Pavia. Ma i posti per il ripescaggio rimangono otto. Uno in meno per sancire la Sinalunghese in serie D. Giochi quasi fatti. Solo il ricorso dell’Audace Cerignola al Collegio di Garanzia del Coni se accolto assicurerebbe il “ripescaggio” della Sinalunghese ma sulla materia anche la Figc ha fatto ricorso al Tar. La peggiore situazione per il Crt che ora dovrà attendere in una decina di giorni la conclusione della vicenda Cerignola.

Alessio Facchini