Dilettanti : Ultim'ora: la Lucchese in bilico fra Serie D ed Eccellenza Inviato da Lorenzo Martinelli 54 letture ) Si infiamma improvvisamente il lunedì pomeriggio del calcio toscano. L’indiscrezione che è filtrata n egli ultimi minuti – tutta da seguire e verificare passo dopo passo – è infatti di quelle destinate a sconvolgere non poco gli equilibri…





…dei principali campionati dilettantistici. Questa mattina la Lucchese ha presentato regolarmente la sua domanda di affiliazione alla Figc e, entro la scadenza delle 15.30, deve effettuare il versamento necessario per l’iscrizione al campionato di Serie D. Dalle informazioni in nostro possesso il club rossonero starebbe valutando la possibilità di non partecipare a questa categoria ma di iscriversi in Eccellenza. Nel caso si verificasse quest’ultimo caso, la massima categoria regionale dei Dilettanti toscani prevederà la composizione in sovrannumero di un girone.







