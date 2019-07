Varie : Olmoponte in lutto Inviato da Lorenzo Martinelli 9 letture ) Il maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione negli ultimi giorni è fra le cause della tragica scomparsa di Pergentino Tanganelli, dirigente dell'Olmoponte...



...che ha perso la vita nel fine settimana proprio nei pressi del campo sportivo di Olmo. Questa la comunicazione apparsa sui social della società aretina, alla quale rivolgiamo le più sentite condoglianze per la perdita.



"È una bruttissima notizia quella che stamani ci è giunta al risveglio. Il maltempo ha infierito in maniera tragica sulla nostra società, ci ha portato via Pergentino Tanganelli, dirigente da sempre impegnato, nonché grande amico di tutti noi. L'impegno e l'attività continua di Pergentino nell'Olmoponte ci spingono doverosamente ad annullare la serata di martedì 30 luglio che prevedeva il party e la presentazione dell'accordo e dei programmi della nostra scuola calcio con Ciccio Graziani. Tutto l'Olmoponte si stringe idealmente alla famiglia di Pergentino condividendone l'immenso dolore".







