Non si ferma il nostro aggiornamento in tempo reale sulla composizione dei prossimi campionati dilettanti e giovanili regionali. Sul ripescaggio della Sinalungheseprobabilmente decide...



...il sindaco di Pavia Fracassi

La settimana decisiva per il ripescaggio della Sinalunghese in serie D, i nuovi passaggi di categoria in Toscana, l’ora della Bellaria Cappuccini negli Allievi B. Ci sarà ancora tempo per fare i gironi (sabato 10 agosto ?)

SERIE D

Hanno fatto domanda di ripescaggio Sinalunghese e Viareggio 2014. Per essere ripescata in serie D la Sinalunghese ha bisogno di dieci posti a disposizione. Il ripescaggio del Bisceglie in serie C porta alla riammissione di sei squadre in serie D. A queste vanno aggiunte due rinunce certe (Francavilla e Gela) e nel caso di squadre non aventi diritto da ripescare in numero dispari ad un altro possibile posto in più in Interregionale (fra i ripescaggi sicuri Palermo e Foggia, altri casi fra cui la Lucchese in forse a non farci capire se saranno pari o dispari le squadre riammesse). Totale possibile: 9 posti. Ma ci sono ancora due casi che saranno esaminate mercoledì 31 luglio dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e in questi giorni dal Consiglio Federale. L’Audace Cerignola ammessa dal Collegio di Garanzia del Coni alla serie C e respinta dalla Figc ricorrerà al Tar con buone possibilità di essere ripescata. Il ComItato Interregionale ha chiesto al sindaco di Pavia Fracassi di sapere, come scritto nella richiesta di ripescaggio, se il campo di Pavia fosse inagibile al momento della domanda fatta oppure se erano altri i motivi (pendenze economiche) che hanno determinato la richiesta della società di mettere nella domanda un altro campo e aver commesso un errore sostanziale che potrebbe determinare l’esclusione del Pavia . Se il sindaco Fracassi risponderà che il campo era agibile, Pavia “out” dalla serie D. Non ci sono altri casi in ballo, la Covisoc D ha dato il semaforo verde alle altre squadre respinte in primo grado. Appuntamento al 31 luglio per sapere le decisioni sul caso Pavia. Possibilità: Sinalunghese 60%, Viareggio 0%.

ECCELLENZA

Il Consiglio Direttivo del Crt ha deciso di non accettare il Viareggio 2014 in Eccellenza. Si torna quindi a 2 gironi di 16 squadre. Per l’eventuale riammissione della Sinalunghese in serie D, ecco le possibilità di ripescaggio: Lampo 60%, Mazzola Valdarbia 5%.

PROMOZIONE

Possibilità di ripescaggio: Saline 60%, Serriciolo 0%.

PRIMA CATEGORIA

Per posti a disposizione, fusioni e rinunce, ecco il borsino delle squadre ripescate: Meridien Larciano 100%, Molazzana 100%, Ponte d’Arbia 100%, Comeana Bisenzio 100%, Tirrenia 100%, San Miniato 100%, Pieve al Toppo 100%, Isolotto 100%, Castelnuovo Val di Cecina 100%, Corsanico 100%, Cubino 100%. Sicura la pubblicazione di una nuova classifica meritocratica fra le aventi diritto San Giusto Le Bagnese (50%) e Staggia (50%). La prima classificara in caso di ripescaggio della Sinalunghese andrà in Prima Categoria.

SECONDA CATEGORIA

Possibilità di ripescaggio: Giovani Via Nova 100%, Montenero 100%, Sancat 100%, Campagnatico 100%, San Macario 100%, Crespina 100%, A.Fucecchio 100&, Sagginale 100%, A.Piancastagnaio 100%, Orlando Calcio 100%, Barbarasco 100%, Palazzo del Pero 100%, Buonconvento 100%, Suvereto 100%, Sporting Arno 100%, Prato Sport 100% (da decidere se farà la Seconda), Arcidosso 60 % (da decidere se farà la Seconda).

JUNIORES REGIONALI

Il Crt della Toscana riammette l’I.Monsummano nei regionali ed esclude il Viareggio 2014. Per l’eventuale ripescaggio della Sinalunghese, spera il Lebowski. Possibilità di ripescaggio: Lebowski 60%.

ALLIEVI B REGIONALI

Al posto dell’Aullese che ha rinunciato, la Bellaria Cappuccini piazzato in posizione prioritaria rispetto alla Pietà 2004 nella Coppa Disciplina.

Alessio Facchini