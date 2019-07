Arriva dalla "periferia" della nostra regione una notizia destinata a cambiare non poco gli equilibri della stagione che scatterà dal via a settembre. Dopo settimane di incertezza...



...infatti l'Aullese getta la spugna e rinuncerà alla partecipazione alla prossima edizione del girone di Merito regionale Allievi B, conquistato poche settimane fa dai classe 2004 vincitori del girone D Giovanissimi regionali. Il posto della società della Lunigiana sarà rilevato dalla migliore seconda della categoria Giovanissimi regionali dell'ultima stagione ordinata in base al criterio della Coppa Disciplina. A contendersi il posto Venturina e Pietà 2004, seconde classificate rispettivamente del girone B e D. L'Affrico, arrivato secondo alle spalle della Sangiovannese nel C, è già presente in organico agli Allievi B regionali.