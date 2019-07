Mentre la colonnina di mercurio sale senza pietà verso la zona rossa, in Prima categoria – se possibile – la temperatura percepita balza alle stelle. Sono giorni roventi e il bollino rosso resterà anche nelle prossime ore quelli che stanno vivendo alcune...



...società che, pur distanti fra loro, si ritrovano collegate a doppio filo dagli intrecci dei cosiddetti ripescaggi. Una conferma e dunque una certezza, intanto, per partire: è quella del Castelnuovo Val di Cecina che si iscrive regolarmente al campionato di Prima categoria. Meno chiara e in bilico invece la posizione della Vaianese; nel caso in cui la compagine pratese non riuscisse a completare la sua iscrizione alla prossima stagione, il suo posto andrà al Cubino che sente vicino il traguardo di una vera e propria “promozione in differita”, tramite appunto il ripescaggio. Sempre nel caso in cui la Vaianese non riuscisse a ottemperare agli obblighi relativi alla sua iscrizione sono in pole position e con le dita incrociate alcune società: si tratta – nell’ordine – di New Team, Prato Sport e Arcidosso, con i lucchesi che sono i primi pronti a salire sul treno della Seconda Categoria.

Ricordiamo che stasera scade il termine dell'iscrizione che, tuttavia, non rappresenta una dead-line: salvo diversa comunicazione, le società come la Vaianese che al momento sono in forse avranno comunque qualche altro giorno di tempo per completare la loro richiesta di partecipazione ai prossimi campionati.