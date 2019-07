Palazzo : Promozione al via l'8 settembre: i motivi della decisione Inviato da Sonia Nuzzi 12 letture ) Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscano ha stabilito la data di inizio del campionato di Promozione in domenica 8 settembre, a seguito della decisione...





... della Lega Nazionale Dilettanti di far svolgere il Torneo delle Regioni 2020 (riservato alle Rappresentative regionali calcio a 11 Juniores, Allievi, Giovanissimi e Femminile) dal 24 aprile al 2 maggio, contrariamente a quanto avvenuto nelle precedenti stagioni sportive nelle quali il Torneo si svolgeva nella settimana antecedente le festività pasquali.



L’inizio del campionato di Promozione l’8 settembre eviterà lo svolgimento di turni infrasettimanali e soprattutto una interruzione temporale delle gare di play out e play off.



Una scelta sofferta ma ponderata che il Comitato Regionale ha adottato nella ottica dei servizi a favore delle società, tesa al contenimento dei costi e salvaguardando la regolarità dei campionati.







