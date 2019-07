Anche le squadre femminili stanno tornano al lavoro in vista della prossima stagione sportiva ed il “mercato” è in pieno fermento. Prima di fare il punto sulle trattative già andate in porto...





... e quelle da perfezionare, ecco uno specchietto riepilogativo degli allenatori per la prossima stagione, sempre in attesa di conoscere i nomi delle due squadre che sostituiranno Chievo Valpo e Mozzanica, che non si sono iscritte:



EMPOLI LADIES

Allenatore: Alessandro Pistolesi (confermato)



FIORENTINA WOMEN'S

Allenatore: Antonio Cincotta (confermato)



FLORENTIA SAN GIMIGNANO

Allenatore: Michele Ardito (nuovo)



HELLAS VERONA WOMEN

Allenatore: Emiliano Bonazzoli (nuovo)



INTER WOMEN

Allenatore: Attilio Sorbi (nuovo)



JUVENTUS WOMEN

Allenatore: Rita Guarino (confermata)



MILAN FEMMINILE

Allenatore: Maurizio Ganz (nuovo)



ROMA FEMMINILE

Allenatore: Elisabetta Bavagnoli (confermata)



SASSUOLO FEMMINILE

Allenatore: Gianpiero Piovani (confermato)



TAVAGNACCO

Allenatore: Luca Lugnan (nuovo)