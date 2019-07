Dopo il momento di grande esaltazione vissuto grazie al Mondiale in Francia, il Calcio Femminile Italiano sta vivendo un momento complicato, nonostante il gran parlare riguardo...





... al passaggio al professionismo. Le realtà locali sono difficili da gestire, prova ne è che ben due società hanno già rinunciato all’iscrizione al prossimo campionato di Serie A, che partirà il 14 settembre. Vediamo quali.



QUI CHIEVO VERONA VALPO

Dopo il comunicato del ChievoVerona che annunciava la separazione dal ChievoVerona Valpo, la società di Flora Bonafini ha annunciato che dalla prossima stagione il club veneto cesserà ogni sua attività e non iscriverà alcuna squadra nei vari campionati, compreso quello di Serie A.

“Il ChievoVerona Valpo lascia il calcio femminile in un momento di grande fervore, ma con la consapevolezza di aver dedicato passione e lavoro ad uno sport che finalmente inizia a crescere e andare nella direzione che da anni ci si augurava. Purtroppo le condizioni e le necessità che impone questo forte sviluppo sono sostenibili a fronte di grandi investimenti che al momento non risultano disponibili. - si legge nel comunicato - Il ChievoVerona Valpo ringrazia e augura un grande in bocca al lupo a tutte le calciatrici, gli staff, gli sponsor e tutte le persone che hanno fortemente creduto nel progetto e lo hanno portato avanti con il massimo impegno”.



QUI ATALANTA MOZZANICA

È purtroppo arrivato davvero il momento dei saluti. Il Mozzanica non parteciperà al prossimo campionato di serie A. Finisce una stupenda avventura durata quasi vent’anni, nel quale una squadra di calcio femminile di un piccolo paese della bassa bergamasca, nata dal CSI è arrivata a sfiorare la vetta dell’Olimpo del pallone in rosa. Tramontata ormai anche la possibilità di un ricorso in extremis, la società è da qualche giorno è ufficialmente sciolta. Nelle parole della presidentessa Ilaria Sarsilli c’è tutta l’amarezza del momento, ma la consapevolezza di aver tentato ogni strada possibile:

“È nato tutto quasi per caso. Eravamo un gruppo di amiche che voleva solo giocare a calcio. Qualcuno ha creduto in quel gruppo e in quel qualcuno c’è stato un presidente che ha sognato subito in grande. Ne è passata di acqua sotto i ponti, abbiamo affrontato tante difficoltà e spesso abbiamo fatto delle scelte ragionando solo con il cuore. Ora siamo costretti a prendere la strada più dura. Finisce la nostra favola, finisce senza un lieto fine. Il mondo professionistico è una dimensione che non puoi affrontare se non hai un progetto solido e duraturo da poter coltivare. Abbiamo creduto nell’Atalanta Bergamasca Calcio, ma purtroppo non siamo diventati una loro priorità. Non giudico la loro decisione, la rispetto, probabilmente è frutto di meditate scelte imprenditoriali. Continuare da soli sarebbe stato da incoscienti e avrebbe voluto dire mancare di rispetto alle nostre ragazze. Spero di essere capita e non giudicata solo per quello che “si sente dire”. Potete solo immaginare cosa significhi per me chiudere un capitolo della mia vita che ancora mi teneva legata a papà. Ringrazio di cuore ogni persona che per poco o per tanto ha fatto parte di noi, ogni singola giocatrice, allenatore, membro dello staff, collaboratore, tifoso. Sarete sempre parte della nostra grande famiglia. Ai miei più stretti collaboratori va il GRAZIE più grande, per avermi accompagnato in questa avventura e per avermi sempre sostenuto. Senza di voi non ce l’avrei fatta!”



Queste defezioni creano due posti vacanti nella prossima Serie A femminile (che prevede, così come l'anno scorso, 12 squadre) e ora si dovrà capire se saranno ripescate in massima serie la Pink Bari e l’Orobica, retrocesse nello scorso campionato, - ipotesi al momento più probabile - o se i posti saranno occupati da squadre femminili direttamente dipendenti da club maschili, che acquisiranno il titolo sportivo dal Chievo Verona Valpo e dal Mozzanica.