Comunicati Stampa : Tau Calcio, altri quattro colpi per l’Eccellenza Inviato da Sonia Nuzzi 5 letture ) Prosegue la campagna di rafforzamenti del Tau calcio Altopascio in vista della prossima stagione, che vedrà la formazione amaranto impegnata nel campionato di Eccellenza.



Il Ds Maurizio Dal Porto ha messo a segno altri quattro colpi. Si tratta di Tommaso Gemignani, Lorenzo Lucchesi, Matteo Paoletti e Tommaso Rossi. Giocatori di livello, con esperienze anche in campionati di categoria superiore, che contribuiranno a far fare un ulteriore salto di qualità alla squadra.

Tommaso Gemignani è un roccioso difensore centrale. Classe 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Pisa. Nell'ultima stagione ha militato in prestito nel Real Forte Querceta in serie D. Nel suo curriculum può vantare anche diverse presenze con la maglia della nazionale Under 17.

A rinforzare il reparto difensivo arriva anche Lorenzo Lucchesi. Classe 2000, Lucchesi è un jolly del reparto arretrato. Cresciuto nel settore giovanile della Lucchese, nella scorsa stagione ha militato nelle fila dell'Aglianese in Serie D e del Ponte Buggianese in Eccellenza.

A completare il reparto arretrato arrivare anche il giovane Tommaso Rossi. Punta classe 2001, si è messo in luce nel corso dell'ultima stagione dove ha militato nella formazione Berretti della Lucchese.

Tanti volti nuovi in questo Tau calcio ma anche una conferma: si tratta di Matteo Paoletti, centrocampista classe '91 già in forza alla formazione amaranto nella scorsa stagione in Prima Categoria. Paoletti si è meritato la conferma nonostante un lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi.









Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 1 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 1



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli