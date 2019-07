Oltre a far chiarezza sulla situazione del Viareggio 2014, sul Comunicato Ufficiale del C.R.T. uscito ieri sono state comunicate ufficialmente tutte le squadre iscritte...





... regolarmente ai prossimi campionati dilettantistici.

Come ampiamente anticipata su questo sito nei giorni scorsi, ecco un veloce riepilogo della situazione:



Campionato di ECCELLENZA

Società aventi diritto all’inizio delle iscrizioni: 33.

Società che hanno provveduto agli adempimenti telematici entro i termini stabiliti: 32 (escluso il Viareggio).



Campionato di PROMOZIONE

Società aventi diritto all’inizio delle iscrizioni: 49.

Società che hanno provveduto agli adempimenti telematici entro i termini stabiliti: 48 (la Società A.S.D. Fratres Perignano 2019 ha presentato domanda di fusione con la F.C. Pecciolese 1936 A.S.D. ed è stata tolta dall’organico).



Campionato di PRIMA CATEGORIA

Società aventi diritto all’inizio delle iscrizioni: 96

Società fusa con altra società di campionato superiore: 1 (A.S.D. Tau Calcio Altopascio)

Società riammessa a completamento organico: 1 (A.S.D. Comeana Bisenzio)

Totale: 96

Società che hanno provveduto agli adempimenti telematici entro i termini stabiliti: 90

Società rinunciatarie o che non hanno provveduto agli adempimenti telematici entro i termini stabiliti: Arno Castiglioni Laterina, Pietrasanta Calcio 1911, Quercegrossa, Sporting Bozzano, Atletico Calcio Impruneta e Indomita Quarata.

Posti disponibili: 6. Assegnati: 4: Tirrenia, S. Miniato G.S., Pieve al Toppo 06 e Isolotto.

Posti da assegnare: 2.

Assegnati a: CASTELNUOVO VAL DI CECINA e CORSANICO



Campionato di SECONDA CATEGORIA

Società aventi diritto all’inizio delle iscrizione: 192

Società fusa con altra società di campionato superiore: 1 (U.S.D. Audace Legnaia)

Società riammessa a campionato di ordine superiore: 1 (A.S.D. Comeana Bisenzio)

Società riammesse a completamento organico: U.S.Montenero e Sancat A.S.D.

Totale: 192

Società riammesse a campionato di ordine superiore: 4

Posti assegnati a: Arno Castiglioni Laterina A.S.D. (da Prima Categoria), Sporting Bozzano A.S.D. (da Prima Categoria), Campagnatico S.S.D. (da Terza Categoria) e San Macario U.S. (da Terza Categoria).

Totale: 192

Società che hanno provveduto agli adempimenti telematici entro i termini stabiliti: 184

Società rinunciatarie o che non hanno provveduto agli adempimenti telematici entro i termini stabiliti: Margine Coperta, Atletico Santacroce, Sporting Club La Torre, Pol. Battifolle, Tirrenia 1973, Cavriglia, Filvilla, Virtus Camporgiano.

Posti da assegnare: 10

Assegnati a: CRESPINA CALCIO

ATLETICO FUCECCHIO

SAGGINALE

ATLETICO PIANCASTAGNAIO

ORLANDO CALCIO

BARBARASCO

PALAZZO DEL PERO

G.S. BUONCONVENTO

POL.D. SUVERETO

SPORTING ARNO