Palazzo : E' arrivato il verdetto definitivo: il Viareggio è out! Inviato da Sonia Nuzzi 18 letture ) L’uscita del C.U. n.5 del C.R.T. ha fatto chiarezza sulla vicenda che ha appassionato gran parte dell’estate degli sportivi, ovvero la situazione del Viareggio 2014.





Dopo un attento esame delle domande di iscrizione, il Consiglio Direttivo ha stabilito che, non avendo effettuato le procedure previste per l’iscrizione on-line al Campionato di Eccellenza, entro i termini regolamentari previsti, la società S.S.D. Viareggio 2014 viene esclusa dai campionati di Eccellenza e Juniores Regionali.

Torna quindi a 32 squadre (2 gironi da 16) il format del campionato di Eccellenza, mentre nel campionato Juniores Regionali il posto del Viareggio viene preso dall’Intercomunale Monsummano.







