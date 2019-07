Stanno appena tornando al lavoro le squadre di Serie D ed è già saltata la prima panchina toscana: mister Tosi non è più il tecnico del Real Forte Querceta!





Lunedì pomeriggio il primo allenamento stagionale della squadra versiliese è stato guidato dal nuovo tecnico scelto dalla società del presidente Mussi: si tratta di Christian Amoroso, classe 1976, ex centrocampista di Empoli, Fiorentina e Bologna che negli ultimi anni ha iniziato la carriera da allenatore guidando squadre come Sestri Levante, Ghiviborgo e Ponsacco.

Al neo tecnico del Real Forte Querceta i migliori Auguri di buon lavoro!