Stanno tornando al lavoro anche le squadre impegnate nel prossimo campionato di Serie D; fra queste lo Scandicci che inizierà oggi, giovedì 25 luglio, al campo di Vingone,...



... la preparazione al prossimo campionato. Definito il programma delle amichevoli estive, verso l'esordio ufficiale in programma domenica 18 agosto con il Turno Preliminare di Coppa Italia Serie D.

Il primo test per i Blues di mister Davitti è in programma per mercoledì 31 luglio: al “Turri” lo Scandicci ospiterà una formazione americana, in Italia per una tournée. Sabato 3 agosto invece sfida in trasferta contro il Pontedera, mentre mercoledì 7 agosto amichevole in trasferta contro il Seravezza. Sabato 10 agosto, allo stadio “Turri”, in programma invece il test contro il Prato, mentre martedì 13 agosto chiuderà il ciclo di amichevoli la gara in trasferta contro il Porta Romana.



Quanto alla rosa a disposizione di mister Davitti, un comunicato della società ci informa che si è interrotto il rapporto con Marco Pezzati, difensore classe 1993. La società blues ha ringraziato Pezzati per l'impegno profuso nella stagione passata insieme, augurandogli le migliori fortune per il futuro e per il prosieguo della carriera calcistica. Confermatissimo invece Alessandro Vinci, capitano anche per la stagione 2019/2020.