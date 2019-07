Novità ai vertici dirigenziali dell’Aglianese Calcio 1923: la società neroverde comunica che il nuovo presidente sarà Gabriele Giusti, già direttore generale fino alla scorsa...





...stagione sportiva. Contestualmente, l'ex presidente Gianni Doni assumerà la carica di amministratore delegato. Invariato il resto dell'organigramma neroverde: il direttore generale è Fabio Ciatti, il direttore sportivo è Lorenzo Vitale e il responsabile della Juniores è Piero Marini.



Queste le prime parole nelle vesti di presidente pronunciate da Gabriele Giusti: «Sono contento di essere tornato in società con questo importante e delicato incarico. Sono convinto che la società abbia operato una riorganizzazione efficace che permetterà a tutti di lavorare meglio, evitando gli errori che l'anno scorso hanno contribuito a far si che si sviluppasse un'annata travagliata. Nella stagione ormai alle porte ci sono tutti i presupposti per far bene e l'obiettivo sarà quello di migliorare il risultato ottenuto nel 2018-19, arrivando nella parte sinistra della classifica del campionato di Serie D. La nuova amministrazione comunale si è subito dimostrata vicina a società e squadra. Il direttore sportivo Lorenzo Vitale ha rappresentato un innesto importante, la sua esperienza in categoria è preziosa e ci aiuterà nel nostro percorso di crescita. Mister Agostino Iacobelli è ormai un profilo conosciuto, lo scorso anno ha svolto un ottimo lavoro arrivando in corso d'opera e si è meritato sul campo la conferma. Per quanto riguarda la squadra, abbiamo riconfermato tre senior importanti come Ghidotti, Di Vito e Rosati, affiancando loro tanti giovani di qualità ed altri elementi di esperienza come Panariello, Del Colle e Castellani. Siamo pronti e carichi per questo nuovo inizio».