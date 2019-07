Si sta delineando la rosa con cui l’Empoli Ladies affronterà il prossimo campionato di Serie A. La società azzurra ha già messo a segno diversi colpi di mercato, nel tentativo...





... di presentarsi al via del campionato con un gruppo competitivo e all’altezza del difficile campionato che dovrà affrontare. Ecco dunque gli arrivi del portiere Rachele Baldi e dei difensori Giulia Mancuso e Marta Varriale.

Ecco un breve profilo delle nuove atlete azzurre, tratto dal sito ufficiale della società empolese.



RACHELE BALDI è un portiere italiano nato il 2 ottobre 1994 a Prato. Cresciuta nel settore giovanile del Casalguidi, passa prima al Montecatini, dove rimane per 4 stagioni giocando tra Serie C e Serie D per poi approdare al Siena Calcio Femminile, dove nel 2012 conquista la promozione in Serie A. Passa poi al Castelfranco, rimanendo per 5 anni nella formazione che diventerà poi Empoli Ladies e ritrovando la massima serie con una nuova promozione nel 2017. La scorsa stagione ha difeso i pali della Florentia, in A, conquistando la salvezza. Entrata nel giro della nazionale maggiore di Milena Bertolini, è stata convocata per alcuni stage; ha inoltre partecipato alle ultime Universiadi con la nazionale Under 23 italiana.



GIULIA MANCUSO è una nuova calciatrice azzurra: arriva a titolo temporaneo dalla Juventus. Contestualmente la società azzurra ha ceduto le prestazioni sportive di Paola Boglioni, che rimarrà comunque in prestito all’Empoli nella stagione 2019/20. Giulia Mancuso è un difensore nato a Rivoli (To) il 29 febbraio 1999. Inizia a giocare a 8 anni nella Bruinese, per poi trasferirsi alla Juventus, dove nelle ultime stagioni ha giocato nella formazione Primavera.



MARTA VARRIALE è un difensore italiano, nata a Bagno a Ripoli il 30 agosto 1994. Inizia la carriera nel settore giovanile del Ponte a Greve per poi trasferirsi al Castelfranco, divenuto poi Empoli Ladies, contribuendo alla prima storica promozione in A delle azzurre. Nell’estate del 2017 si trasferisce al Chievo Verona Valpo, dove ha conquistato due salvezze nella massima serie. Adesso il ritorno a casa, in azzurro, a Empoli.