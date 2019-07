Gli Azzurri del Beach Soccer scattano avanti nel primo tempo, frenano nel secondo e dilagano nell’ultima frazione abbattendo per 12-4 il Kazakhstan agli Ottavi delle....



... qualificazioni europee al Mondiale in corso a Mosca.

E’ il secondo successo nella competizione sui kazaki dopo il 5-2 centrato nella gara d’esordio. Gli Azzurri sono stati bravi a rendere facile una partita che poteva complicarsi dopo la momentanea rimonta degli avversari compiuta a fine secondo tempo dopo che l’Italia aveva chiuso i primi 12’ sul 2-0. Nell’ultima frazione è emersa la maggiore qualità del gioco, la tecnica e la personalità della squadra del ct Emiliano Del Duca che ha rifilato un netto 8-0 agli avversari. Partita da ricordare per il giovane Josep Jr autore di una doppietta, i suoi primi gol nella competizione. Giornata particolare anche per Fabio Sciacca che ha segnato la sua prima rete ufficiale con la maglia azzurra. “Abbiamo dimostrato tanto carattere soprattutto nei momenti di difficoltà – ci tiene a sottolineare il bomber siciliano -. “La personalità di questa squadra è tutta nella reazione nel terzo tempo. Soddisfatto per il primo gol in azzurro ma non sarebbe valso a nulla in caso di sconfitta, conta il risultato della squadra, sempre”. Decisivo Paolo Palmacci autore di una tripletta (6 centri nel torneo). Tre firme anche per Gabriele Gori che sale a quota nove gol segnati in sole tre gare. Un’esultanza anche per Corosiniti, Frainetti e Marinai. Proprio la “mente” del Viareggio sottolinea il momento della Nazionale: ”Questa è una vittoria particolare ottenuta con il cuore grazie alla forza di un gruppo compatto. Da domani le tre sfide decisive per il Mondiale, siamo pronti”.



Da domani al 26 luglio l’Italia parteciperà al girone decisivo per la qualificazione ai Mondiali. Gli Azzurri se la vedranno con Polonia, Bielorussia e Portogallo. Primo incontro con i polacchi oggi alle 15.15 (ora italiana) in diretta streaming su beachsoccer.com/live. Giovedì gli Azzurri sempre allo stesso orario affronteranno la Bielorussia. L'Italia chiuderà venerdì alle 17.45 con il Portogallo. Le prime due classificate volano al Mondiale in programma a fine novembre in Paraguay. Il 27 luglio la terza in classifica affronterà la squadra sul terzo gradino dell’altro girone per guadagnarsi l’ultimo pass per i Mondiali. Le prime due dei rispettivi gironi si affronteranno in semifinali e finale (27 luglio dalle 13.45 alle 17.30) per conseguire punteggi nel ranking europeo.





LA GARA DEGLI OTTAVI



Italia - Kazakhstan 12-4 (2-0; 2-4; 8-0)

ITALIA: Del Mestre, Carpita, Corosiniti (Cap.), Frainetti, Chiavaro, Ramacciotti, Marinai, Josep Jr., Palmacci, Sciacca, Gori, Zurlo. All.: Emiliano Del Duca.

KAZAKHSTAN: Chornyy, Makagon, Azhikenov, Demeshko, Perevyortov, Bogdanov, Muralinov, Kovgan, Yershin, Abylay. All.: Yerlan Jamantayev.

ARBITRI: Borisov (Bie), Mammadov (Azer) e Borisevics (Lit).

RETI: 7’pt Josep Jr (I), 11’pt Josep Jr (I); 6’st Gori (I), 6’st Muralinov (K), 8’st Bogdanov (K), 9’st rig. Gori (I), 9’st Makagon (Z), 11’st Azhikenov (K); 3’tt Gori (I), 3’tt Palmacci (I), 4’tt Corosiniti (I), 8’tt Frainetti (I), 9’tt Palmacci (I), 9’tt Sciacca (I), 10’tt Palmacci (I), 10’st Marinai (I).

NOTE: ammoniti Yershin e Muralinov (K)



FIFA Beach Soccer World Cup 2019 – Europe Qualifier



RISULTATI

Venerdì 19 luglio

Polonia-Rep.Ceca 3-2

Kazakhstan-Italia 2-5



Sabato 20 luglio

Polonia-Kazakhstan 3-2

Italia-Repubblica Ceca 10-1



Lunedì 22 luglio

Repubblica Ceca-Kazakhstan 2-3

Italia-Polonia 4-1



CLASSIFICA GIRONE C: Italia 9 punti; Polonia 6 punti; Kazakhstan 3; Repubblica Ceca 0



Martedì 23 luglio

OTTAVI DI FINALE

Italia-Kazakhstan 12-4



Mercoledì 24 luglio

Gruppo 1: Bielorussia, Italia, Polonia e Portogallo

Prima giornata

Italia-Polonia (ore 15.15) diretta su beachsoccer.com/live



Giovedì 25 luglio

Gruppo 1 – Seconda giornata

Italia-Bielorussia (ore 15.15)



Venerdì 26 luglio

Gruppo 1 – Terza giornata

Italia-Portogallo (ore 17.45)



Sabato 27 luglio

Play Off e Finale