Oggi la Serie C deciderà sulle riammissioni di Bisceglie e Audace Cerignola stabilite dal Collegio di Garanzia del Coni (60 o 61 squadre nel prossimo torneo?).





Nel pomeriggio alle ore 16.00 si riunirà il Consiglio Direttivo del Crt che, fra le altre cose, non accetterà il Viareggio 2014 in Eccellenza.



SERIE D

Hanno fatto domanda di ripescaggio Sinalunghese e Viareggio 2014. Per essere ripescata in Serie D la Sinalunghese ha bisogno di dieci posti a disposizione. La vicenda Bisceglie – Cerignola potrebbe portare il ripescaggio di sette squadre in Serie D. A queste vanno aggiunte l’esclusione quasi sicura del Gela e, nel caso di squadre non aventi diritto da ripescare dispari (casi Palermo, Lucchese e Foggia), ad un altro posto in più in Interregionale.

Totale possibile: 9 posti. Ne manca uno al ripescaggio della Sinalunghese. Il 31 luglio il Consiglio Direttivo della Lnd deciderà in base alle risultanze della Covisoc D (i verdetti il 29 luglio) su altre eventuali esclusioni. Possibilità: Sinalunghese 50%, Viareggio 5%.



ECCELLENZA

Oggi il Consiglio Direttivo del Crt deciderà di non accettare il Viareggio 2014 in Eccellenza. Si torna quindi a 2 gironi di 16 squadre. Per l’eventuale riammissione della Sinalunghese in serie D, ecco le possibilità di ripescaggio: Lampo 50%, Mazzola Valdarbia 5%.



PROMOZIONE

Possibilità di ripescaggio: Saline 50%, Serriciolo 0%.



PRIMA CATEGORIA

Per posti a disposizione, fusioni e rinunce, ecco il borsino delle squadre ripescate: Meridien Larciano 100%, Molazzana 100%, Ponte d’Arbia 100%, Comeana Bisenzio 100%, Tirrenia 100%, San Miniato 100%, Pieve al Toppo 100%, Isolotto 100%, Castelnuovo Val di Cecina 100%, Corsanico 100%, Cubino 80%.

In forse l’iscrizione della Vaianese. Possibile la pubblicazione di una nuova classifica meritocratica fra le aventi diritto San Giusto Le Bagnese (50%) e Staggia (50%).



SECONDA CATEGORIA

Possibilità di ripescaggio: Giovani Via Nova 100%, Montenero 100%, Sancat 100%, Campagnatico 100%, San Macario 100%, Crespina 100%, A.Castiglione 100%, A.Fucecchio 100%, Sagginale 100%, A.Piancastagnaio 100%, Cambiano United 100%, Colonnata 100%, Il Romito 100%, Orlando Calcio 100%, Barbarasco 100%, Palazzo del Pero 100%, La Briglia Misericordia Vaiano 100%, Buonconvento 100%.

Per le eventuali rinunce delle squadre ammesse (A.Castiglione, Cambiano United, Orlando Calcio, Colonnata, La Briglia Misericordia Vaiano), ecco le altre possibili riammesse: Suvereto 100%, Sporting Arno 100%, New Team 80%, Prato Sport 100%.



JUNIORES REGIONALI

Oggi il Crt della Toscana riammetterà l’Intercolunale Monsummano nei regionali ed escluderà il Viareggio 2014. Per l’eventuale ripescaggio della Sinalunghese, spera il Lebowski. Possibilità di ripescaggio: Lebowski 50%.



Alessio Facchini