Varie : Domenica 4 agosto scatta la Coppa Italia di Serie C Inviato da Sonia Nuzzi 3 letture ) Si avvicina a grandi passi l’avvio ufficiale della stagione 2019/20 della Serie C. Oggi è stato diramato il calendario della 1ª giornata della Fase Eliminatoria di Coppa Italia.



Le successive gare della 2ª giornata e 3ª giornata, verranno determinate in relazione ai risultati delle gare della prima giornata.

Le 30 squadre iscritte sono state suddivise in 10 triangolari, e inizieranno a giocare domenica 4 agosto. Le tre squadre toscane partecipanti sono state inserite nel girone D.

La prima giornata vedrà di fronte Pontedera e Pianese, mentre riposerà la Pistoiese.



Debutto in trasferta dunque, per la matricola Pianese, che si recherà a Pontedera per il suo primo impegno ufficiale in Serie C domenica 4 agosto.







