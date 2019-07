Si terrà questo pomeriggio (mercoledì 24 luglio), a partire dalle ore 18.00, un incontro programmatico sull’attività giovanile per la stagione sportiva 2019-2020,...



...riservato alle società professioniste toscane. L’incontro, indetto dal CR Toscana LND, congiuntamente al Settore Giovanile e Scolastico Regionale, presieduto dal Presidente Paolo Mangini e dal Coordinatore SGS Enrico Gabbrielli, si terrà presso la sede del CR Toscana – via Gabriele d’Annunzio 138/c – Firenze. Questo l’elenco delle società invitate all’incontro:



Arezzo U.S., Carrarese Calcio, Città di Pontedera, Empoli FBC, Fiorentina ACF, Livorno Calcio, Pianese Srl, Pisa 1909, Pistoiese 1921 e Robur Siena.