SS Signa 1914: un nuovo presidente, un nuovo direttore tecnico, lo stesso ds, lo stesso mister e sei nuovi giovani. Ecco la ricetta per tentare di fare bene in Eccellenza...



“Sono onorato di accettare la carica di presidente del Signa 1914, ruolo da 105 anni ricoperto da grandi signesi. Ce la metterò tutta per essere all’altezza”.È con queste parole che Andrea Ballerini, classe 1974, ha commentato la sua recente nomina a capo di una delle società sportive più longeve della regione. Direttore generale dal 2013, a fianco di Giampiero Morandi che ha guidato il Signa dal 2008, Ballerini ha preso definitivamente le redini e traghetterà la società in quel mare di progetti che coinvolgono Prima Squadra, Settore Giovanile e Scuola Calcio. Naturalmente aiutato dall’intero consiglio, che lo ha eletto all’unanimità, e dallo staff tecnico.

“Da solo non andrei da nessuna parte – aggiunge -. Stiamo crescendo grazie all’impegno di persone come Luca Del Fante, Monica Sapienza, Marco Tabani, Claudio Valiani, Gianfranco Berni che da sempre dedicano anima e cuore alla società. E grazie all’entusiasmo di tutta la dirigenza che segue i nostri trecento tesserati. Adesso avanti tutta”.

E fra gli obiettivi principali c’è chiaramente fare una buona stagione in Eccellenza. “Per questo abbiamo puntato sui giovani – spiega il direttore tecnico, Iacopo Balestri, ex capitano gialloblu che ha al suo attivo 150 partite in serie A e che da quest’anno avrà la responsabilità tecnica di tutta la società -. Sei sono i nuovi acquisti che rinverdiscono la rosa e che vanno a inserirsi in un gruppo storico che ha già tutto l’entusiasmo che serve per divertire e divertirsi”.

Anche quest’anno la prima squadra sarà coordinata dal direttore sportivo storico Alessio Nunziati e guidata dal mister Enrico Cristiani, coadiuvato da Enrico Colzi – suo secondo – e con l’aiuto del Tecnico Lorenzo Corti. “Sposo in pieno la linea Verde scelta dalla società – precisa Cristiani - Puntiamo quanto meno a evitare i playout e a far felici i nostri tifosi, che sono sempre il dodicesimo uomo in campo”.

Squadra giovane, ma con idee chiare per affrontare una stagione molto impegnativa e per questo affascinante, che possa regalare soddisfazioni a chi ha a cuore i colori gialloblu.



Questi gli acquisti: Damiano Terramoto (Attaccante, dal Prato), Michele Gemignani (Centrocampista, dal Ponsacco), Samuele Nencini (Difensore, dal Prato), Dario Cecchi (attaccante, dall'Audace Legnaia), Andrea Lensi (Portiere, dal Firenze Ovest con passato a Scandicci).