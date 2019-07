Registrati | Login Login Username:



Password:





Hai perso la password?



Registrati ora! Menu principale News

Archivio

Sondaggi

Galleria foto

Siti utili

Link to Us

Recapiti e-mail

Lavora con noi

Abbonarsi Gold Partners

















Calcio femminile : Ecco i primi rinforzi per la Florentia San Gimignano Inviato da Sonia Nuzzi 18 letture ) Pochi giorni dopo la presentazione in grande stile del nuovo progetto Florentia San Gimignano, la società bianco-rosso-nero-verde ha cominciato ad ufficializzare i volti nuovi...





...della squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A. Ecco un ritratto delle prime tre nuove giocatrici:



DESSI DUPAY, ECCO IL PRIMO “COLPO”!

Dessislava “Dessy” Eva Dupuy è il primo colpo di mercato della Florentia San Gimignano. Dessislava Eva Dupuy è per tutti “Dessi”, nata in Bulgaria nel 1993, viene adottata e cresce negli Stati Uniti. Nell’ultima stagione ha giocato nell’Hellas Verona, dove ha disputato le ultime due stagioni mettendo a segno 11 reti in 32 gare (8 nell’ultimo campionato, tutte su azione) e partecipando attivamente al raggiungimento della salvezza delle scaligere. Attaccante molto veloce, tecnico e con uno spiccato senso del goal (miglior marcatore in Serie A dell’Hellas Verona e autrice di un clamoroso poker di reti nel derby con il Chievo), Dupuy sarà a disposizione di Mister Ardito e dello staff tecnico sin dall’inizio della preparazione estiva e potrà diventare una pedina fondamentale nello scacchiere della Florentia della prossima stagione.

La sua carriera inizia negli USA a 4 anni e nella sua prima esperienza professionistica con la maglia rossa delle Lynchburg Hornets sigla 105 goal in 4 stagioni. Nel 2016 approda in Europa, in Francia, ad Ambilly dove partecipa attivamente alla storica promozione in D2 delle francesi. Da gennaio 2017 è a Verona dove diventa sin da subito una giocatrice fondamentale per il progetto tecnico di Mister Longega prima e Mister Di Filippo poi. Il goal alla prima di campionato proprio contro la Florentia ha acceso i riflettori su di lei e Dessi Dupuy è pronta a farsi perdonare dai suoi nuovi tifosi!

“Sono onorata di far parte di questa squadra, scoprire una nuova città per me e giocare un altro anno in Serie A” commenta Dessi Dupuy il nuovo attaccante della Florentia San Gimignano. “Non vedo l’ora di conoscere le mie compagne di squadra e iniziare a lavorare con il nuovo staff. I miei obiettivi per questa stagione sono di crescere come giocatrice e aiutare la squadra a stare ad altissimi livelli. Voglio divertirmi e far divertire i nuovi tifosi, non vedo l’ora di iniziare!”

“Dessi Dupuy rappresenta la spontaneità calcistica” commenta il Presidente Becagli, “Ragazza che con grandissima umiltà si è sempre rivelata una delle più forti giocatrici del nostro campionato. Sono felice di averla portata al Florentia San Gimignano perché porterà qualità visto la sua grande duttilità tattica”.

Benvenuta Dessi!





EMMA LIPMAN E' UNA GIOCATRICE DELLA FLORENTIA SAN GIMIGNANO

Ora è ufficiale, Emma Lipman resta in Italia e sceglie la Florentia San Gimignano per continuare la sua esperienza in Serie A.

Il forte difensore centrale inglese, classe 1989, arriva da una stagione importante con la maglia dell’AS Roma avendo disputato 17 delle 22 gare, siglando anche 1 rete. Fisico statuario, forte nel gioco aereo e precisa in fase difensiva, Lipman è un’importante arma per la Florentia, sia in fase di non possesso palla che sui calci piazzati, dove può sfruttare tutti i suoi 175 centimetri di altezza. Arriva così a San Gimignano un ottimo difensore che garantisce tanta qualità alla retroguardia neroverde.

Cresciuta calcisticamente in Inghilterra, ha militato nel Coventry, nel Leeds United, nel Manchester City e nello Sheffield, prima di approdare in Italia, prima alla corte dell’AGSM Verona nella stagione 2017-18 e poi nella neonata As Roma. Nel suo Palmares può contare una FA Women's Super League Cup e una FA Women's Premier League Cup, oltre che numerosi piazzamenti importanti nei massimi campionati inglesi.

“Ringrazio la società per aver creduto in me e avermi dato l’opportunità di vestire questa maglia” dichiara Emma Lipman “Ho scelto la Florentia San Gimignano perchè sono rimasta veramente impressionata dal cammino di questa società negli anni e dall’ottimo campionato all’esordio in Serie A. Inoltre, parlando con lo staff tecnico e la dirigenza, mi hanno mostrato un progetto molto serio, strutturato e questo è indice di grande professionalità. Trasferirmi a Firenze, dopo le esperienze di Roma e Verona, è un sogno e poter giocare ancora in Italia, in questo momento di grande crescita del movimento, è un’opportunità che non volevo farmi scappare. Non vedo l’ora di

contribuire con la mia esperienza e competere con le migliori squadre del campionato, sarà una stagione emozionante!”



CECILIA RE ALLA CORTE DELLA FLORENTIA

Centrocampista centrale, classe 1994, Cecilia Re è reduce da due ottime stagioni con la maglia del Mozzanica nelle quali ha messo in luce la sua duttilità e tutte le sue qualità palla al piede. Nelle ultime due stagioni ha disputato 34 partite nel cuore del centrocampo nerazzurro, risultando una delle giocatrici più schierate dalla squadra bergamasca.

Cecilia Re, dopo una prima esperienza con la squadra maschile di Busnago (MB), passa al calcio femminile, nel Fiamma Monza a quattordici anni ed esordisce in serie A prestissimo, il giorno del suo 15° compleanno. Con le brianzole gioca fino al 2013, anno in cui decide di emigrare negli USA dove studia alla East Tennessee State University e gioca 4 anni con le Lady Buccaneers. Convocata più volte in nazionale under 17 e under 19, ha fatto parte della selezione che ha disputato i Mondiali Under 20 in Giappone nel 2012.

Cecilia arriva alla Florentia, dove ritrova Mister Ardito, per portare ulteriore tecnica e polmoni al centrocampo neroverde e per dimostrare tutte le sue qualità anche con la maglia del San Gimignano.

“Sono qui perché credo molto nel progetto Florentia San Gimignano” commenta la nuova centrocampista nero verde “Da questa stagione mi aspetto tanto, ho molta voglia di iniziare e fare bene. Sono molto ambiziosa e mi sento pronta ad affrontare un anno che sarà sicuramente impegnativo, ma che sono convinta possa portarmi tante soddisfazioni. Sono molto contenta di ritrovare Mister Ardito, la scorsa stagione ha saputo valorizzare le mie capacità e spero di ripagare anche quest’anno la fiducia riposta in me. Punto a fare il meglio per questa squadra e ambisco anche a segnare qualche goal in più!”

“Siamo veramente soddisfatti ed orgogliosi dell'innesto di Cecilia nel nostro gruppo.” Commenta Domenico Strati, vice presidente della Florentia San Gimignano. “È un’atleta eccezionale, che saprà dare tanta qualità e dinamismo al nostro centrocampo. Il suo apporto sarà fondamentale anche all'interno dello spogliatoio, essendo una ragazza di grandissimo valore umano. Siamo certi che farà una grande stagione.”

Benvenuta Cecilia!







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 1 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 1



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli





Info generali | Copyright | Info Privacy | Disclaimer | Regolamento | Contatti