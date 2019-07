Eccoci al momento degli aggiornamenti dell'ultima ora sulla situazione dei ripescaggi: fuori il Viareggio 2014 dall’Eccellenza, I.Monsummano ripescato negli Juniores Regionali!



SERIE D

Hanno fatto domanda di ripescaggio Sinalunghese e Viareggio 2014. Per essere ripescata in serie D la Sinalunghese ha bisogno di dieci posti a disposizione (ipotesi improbabile ma da verificare attraverso tre voci: un posto in più per il Bisceglie in C se il Collegio di Garanzia del Coni decidesse il ripescaggio, un posto in più se le squadre non aventi diritto ripescate fossero dispari, le situazioni da verificare di squadre escluse dalla Covisoc D ancora non inserite, a tal proposito decisione del Consiglio Direttivo della Lnd previsto per mercoledì 31 luglio ). Possibilità: Sinalunghese 40%, Viareggio 5%.



ECCELLENZA

Mercoledì 23 Luglio il Consiglio Direttivo del Crt deciderà di non accettare il Viareggio 2014 in Eccellenza. Si torna quindi a 2 gironi di 16 squadre. Per l’eventuale riammissione della Sinalunghese in serie D, ecco le possibilità di ripescaggio: Lampo 40%, Mazzola Valdarbia 0%.



PROMOZIONE

Possibilità di ripescaggio: Saline 35%, Serriciolo 0%.



PRIMA CATEGORIA

Per posti a disposizione, fusioni e rinunce, ecco il borsino delle squadre ripescate: Meridien Larciano 100%, Molazzana 100%, Ponte d’Arbia 100%, Comeana Bisenzio 100%, Tirrenia 100%, San Miniato 100%, Pieve al Toppo 100%, Isolotto 100%, Castelnuovo Val di Cecina 100%, Corsanico 100%, Cubino 49%. Possibile la pubblicazione di una nuova classifica meritocratica.



SECONDA CATEGORIA

Possibilità di ripescaggio: Giovani Via Nova 100%, Montenero 100%, Sancat 100%, Campagnatico 100%, San Macario 100%, Crespina 100%, A.Castiglione 100%, A.Fucecchio 100%, Sagginale 100%, A.Piancastagnaio 100%, Cambiano United 100%, Colonnata 100%, Il Romito 100%, Orlando Calcio 100%, Barbarasco 100%, Palazzo del Pero 99%, La Briglia Misericordia Vaiano 100%, Buonconvento 100%.

Per le eventuali rinunce delle squadre ammesse (A.Castiglione, Cambiano United, Orlando Calcio, Colonnata, La Briglia Misericordia Vaiano), ecco le altre possibili riammesse: Suvereto 100%, Sporting Arno 100%, New Team 80%, Prato Sport 60%.



JUNIORES REGIONALI

Domani il Crt della Toscana riammetterà l’I.Monsummano nei regionali ed escluderà il Viareggio 2014.



Alessio Facchini