Comunicati Stampa : La Pianese e il Comune trattano per lo stadio Inviato da Sonia Nuzzi 25 letture ) La U.S. Pianese comunica che, su invito del Comune di Piancastagnaio, sarà presente alla riunione convocata per martedì 23 luglio p.v. alle ore 11:30.



Nell’incontro saranno affrontate varie tematiche come la valutazione progettuale adeguamento Campo Sportivo, verifica e impegni di fattibilità. Il Presidente Maurizio Sani e la dirigenza bianconera ribadiscono la loro totale disponibilità e collaborazione con l’Amministrazione Comunale per cercare di avere l’impianto di Piancastagnaio a disposizione entro l’attuale anno. La Società tiene anche a tranquillizzare tutti i propri tesserati sulla vicenda legata allo stadio, anche per evitare perplessità e destabilizzazioni.







