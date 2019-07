Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. comunica che, a seguito della proroga dei termini di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B 2019, il numero delle iscrizioni raccolte...





...risulta essere inferiore al numero minimo stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 264 L.N.D. (1/BS), del 20 marzo 2019, in cui si subordina lo svolgimento della fase nazionale del Campionato di Serie B alla partecipazione di un minimo di 3 squadre.



Per le ragioni sopra esposte, la Fase Nazionale del Campionato di Serie B 2019 (Play Off) non verrà disputata nella stagione corrente. Il Dipartimento Beach Soccer attribuirà alle Società vincitrici dei tornei organizzati a livello regionale, sulla base dei risultati che dovranno essere trasmessi dai Comitati Regionali organizzatori, titolo preferenziale nella procedura di iscrizione per il Campionato di Serie A 2020 – Poule Promozione.

Le suddette Società potranno iscriversi al Campionato di Serie A 2020 – Poule Promozione come NON aventi diritto, vedendosi riconosciuto un titolo prioritario nell’ammissione dei posti vacanti del Campionato di Serie A 2020 – Poule Promozione rispetto alle altre Società NON aventi diritto.