Anteprima : LND, Serie D e Futsal: accordo per il nuovo pallone Inviato da Sonia Nuzzi 6 letture ) Il nuovo pallone ufficiale del campionato nazionale di Serie D, dei campionati nazionali di Futsal e di tutte le manifestazioni nazionali della LND sarà Nike.



L’accordo per la distribuzione avverrà in esclusiva con GTZ DISTRIBUTION e sarà valido fino alla stagione 2020/2021. “Sono orgoglioso di annunciare questa intesa - ha commentato il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia - L’accordo con un’azienda così importante evidenzia che il nostro movimento si è ritagliato un ruolo di primo piano nel panorama calcistico italiano. Si tratta di una partnership in grado di aumentare l’appeal dei nostri campionati e di attrarre nuove risorse per sostenerli”.

“Il Futsal ha aperto la strada a questa collaborazione: potersi fregiare di tale accordo è la testimonianza del magnifico stato di salute attuale in cui si trova la nostra disciplina” - ha spiegato il presidente della Divisione Calcio a 5 Andrea Montemurro – Sempre maggiori grandi aziende e media scelgono di affiancarsi al nostro brand, questo ci infonde nuovi stimoli e conferma la bontà del percorso che abbiamo intrapreso”.

“In quest’ultimo anno è stato fatto un lavoro importantissimo ed enorme con LND, SERIE D e DIVISIONE CALCIO A 5 per fare in modo che si potesse offrire a tutte le squadre un pallone dotato di tutte le migliori tecnologie e accessibile a tutte le categorie. Posso anticipare che il risultato è stato raggiunto.” ha dichiarato l’amministratore delegato di GTZ DISTRIBUTION Riccardo Trolese.

“Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito al raggiungimento di questo grande risultato e non posso che aggiungere: ADESSO CHE ABBIAMO IL PALLONE, CHE IL GIOCO ABBIA INIZIO”.







