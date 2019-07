Varie : Sta per arrivare l'Almanacco "Toscana in Campo"... -2! Inviato da Sonia Nuzzi 9 letture ) Volete sapere le presenze o i gol segnati nella stagione da poco conclusa da un calciatore di Promozione? Oppure vi sfugge il nome dell’allenatore di una ...





...squadra di Seconda Categoria?

Vi interessa l’indirizzo e-mail di una società di Prima Categoria?



Tutto questo e molto altro su “Toscana in Campo”, l’Almanacco del calcio dilettantistico edito da GeoEdizioni e realizzato in collaborazione con la redazione di Calciopiù, che è quasi pronto e sarà disponibile a brevissimo per tutti gli interessati.



Uno strumento indispensabile per gli addetti ai lavori, che vi troveranno tutti i risultati, le classifiche, le rose, le presenze e tanto altro, dei campionati dilettantistici della Toscana.



Per prenotare la vostra copia, potete contattare il nostro responsabile commerciale Simone Guerrini al n. 349 3367493 oppure la Geo Edizioni al n. 0571 9254051.







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 1 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 1



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli