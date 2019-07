Si è svolta ieri pomeriggio, nella splendida cornice di San Gimignano, la conferenza stampa di presentazione della neonata ”Florentia San Gimignano”, società della massima.....



... serie del campionato di calcio femminile, che ha scelto di legare il suo nome a quello della società senese, con l’intento di dare nuovo impulso e ampio seguito alle gesta delle ragazze biancorosse, che dalla prossima stagione vestiranno anche di nero verde.



Nella Sala Cultura del Comune di San Gimignano, situata in una delle direttrici principali del centro storico della cittadina turrita (via San Giovanni), alla presenza dei “padroni di casa”, il Sindaco Andrea Marrucci e il presidente del San Gimignano Sport Simone Nogara, il giovane presidente della Florentia, Tommaso Becagli e il suo staff, hanno illustrato progetti e programmi della neonata società, spingendo molto sulla… ”volontà di costruire una solida comunità a sostegno di un progetto che deve accompagnare le atlete a un traguardo storico”.



Nella gestione pratica, la Florentia San Gimignano, in questa prima stagione di sinergia col San Gimignano, si allenerà (insieme al settore giovanile) al Centro Sportivo “Nesi” di Tavarnuzze, per poi trasferirsi al “Santa Lucia” di San Gimignano il venerdì per la rifinitura e il sabato (o la domenica) per le partite casalinghe.



La squadra, affidata alla guida tecnica di mister Michele Ardito (proveniente dall’Atalanta Mozzanica) inizierà la preparazione il prossimo 8 agosto e si trasferirà per una settimana a Moena, per preparare la nuova stagione. L’inizio del campionato di Serie A è previsto per sabato 14 settembre.



Intanto, proprio in queste ore, è arrivato il primo colpo di mercato della Florentia San Gimignano, che ha acquisito il cartellino di Dessislava “Dessy” Eva Dupuy.

Nata in Bulgaria nel 1993, Dessi (per tutti) viene adottata e cresce negli Stati Uniti. Ha disputato le ultime due stagioni nell’Hellas Verona, mettendo a segno 11 reti in 32 gare (8 nell’ultimo campionato, tutte su azione) e partecipando attivamente al raggiungimento della salvezza delle scaligere.

Attaccante molto veloce, tecnico e con uno spiccato senso del goal (miglior marcatore in Serie A dell’Hellas Verona e autrice di un clamoroso poker di reti nel derby con il Chievo), Dupuy sarà a disposizione di Mister Ardito e dello staff tecnico sin dall’inizio della preparazione estiva e potrà

diventare una pedina fondamentale nello scacchiere della Florentia della prossima stagione.